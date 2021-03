Calciomercato Juventus, rispunta Jorginho | Scambio clamoroso

La Juventus potrebbe presto intervenire sul calciomercato a caccia di un nuovo profilo per il suo centrocampo. Attenzione, però, allo scambio richiesto dal club inglese

La Juventus è arrivata in una fase cruciale della sua stagione. I bianconeri vogliono proseguire la loro rincorsa per lo scudetto e allo stesso tempo cercheranno di rimontare contro il Porto in Champions League, in modo da tentare l’assalto alla coppa dalle grandi orecchie. Uno dei primi nomi sulla lista dei bianconeri per il centrocampo, secondo quanto riportano dalla Spagna, resta, però, Jorginho in vista della prossima estate. Il regista è stato accostato a più riprese alla Juventus e tra alcuni mesi il suo arrivo potrebbe concretizzarsi.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma su Jorginho: occhio allo scambio

La valutazione di Jorginho resta, però, piuttosto alta, attorno ai 50 milioni di euro. Per questo, i bianconeri potrebbero tentare di mettere in piedi uno scambio con il Chelsea. I Blues, però, puntano in altro e vorrebbero inserire nella trattativa Rodrigo Bentancur. I due club potrebbero costituire uno scambio alla pari a centrocampo: vedremo se queste condizioni permetteranno alla trattativa di decollare.