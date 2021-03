Gli infortuni continuano a tormentare la stagione di Bennacer. Il centrocampista del Milan ha già saltato la metà delle partite: le ultime sul suo futuro

È già vigilia di campionato per il Milan di Pioli. Domani, alle ore 15, la squadra rossonera sarà di scena al ‘Bentegodi’ di Verona contro l’ostico Hellas di Juric che due settimane fa ha già fermato la Juventus. Una trasferta piuttosto complicata, che arriva dopo un periodo difficile e prima di veri e propri scontri diretti contro Manchester United in Europa League e Napoli in campionato. L’Inter si è allontanata ulteriormente e le concorrenti per la zona Champions si avvicinano: sono insomma settimane decisive anche per la stagione del Milan. In questo contesto, Pioli deve anche fare i conti con assenze pesantissime come quelle di Ibrahimovic e Calhanoglu. A preoccupare maggiormente sono però le condizioni di Bennacer. Il centrocampista ha già saltato metà delle partite stagionali: ecco le ultime riguardanti anche il suo futuro.

Calciomercato Milan, calvario infortuni per Bennacer | Le ultime sul futuro

Sono solo 20 le presenze stagionali dell’algerino, che domani salterà la 21esima partita a causa degli infortuni. Un vero e proprio calvario che è già durato 70 giorni e non è ancora chiaro quando finirà. Oggi, infatti, Pioli ha parlato così in conferenza stampa: “Stiamo cercando di rimetterlo in campo nella miglior condizione possibile dopo gli infortuni. Ha un po’ di timore ed è normale, siamo esseri umani”. Le condizioni del 23enne preoccupano e non è escluso che tutti questi infortuni possano cambiare anche il futuro del giocatore. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’ex Empoli è finito sul taccuino di diverse big europee e nel suo contratto fino al 2024 è presente una clausola rescissoria di 50 milioni di euro valida solo per l’estero. Ad oggi Bennacer è ancora incedibile per la dirigenza rossonera, ma se i top club europei dovessero rifarsi vivi l’addio in estate non è affatto da escludere. Un’eventuale cessione che agevolerebbe inoltre la crescita di Sandro Tonali al fianco di Kessié. Staremo a vedere.