La Juventus ha diramato la lista dei convocati ufficiale per la partita contro la Lazio: tre recuperi importanti per il tecnico Pirlo

Questa sera all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match tra Juventus e Lazio. Lo scontro è molto importante ai fini della classifica e promette grande spettacolo. Il club bianconero ha da poco diramato ufficialmente la lista dei convocati per la partita, in programma alle 20:45. Per il tecnico Pirlo, inoltre, arrivano buone notizie: c’è il recupero di tre elementi importanti per la squadra, quali Bonucci, Arthur e Cuadrado. Problemi, invece, per Ronaldo, che non è al meglio e a meno di soprese partirà dalla panchina. Non ce la fa, invece, De Ligt, che quindi non siederà neanche in panchina.

Di seguito la lista completa con tutte le scelte del tecnico: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, De Marino; Arthur, Ramsey, Mckennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters; Ronaldo, Morata, Akè.