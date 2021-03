Juventus-Lazio, giallo Cristiano Ronaldo | Lo scenario

Si avvicina la partita di questa sera tra Juventus e Lazio e negli ultimi minuti stanno circolando voci sempre più insistenti su Cristiano Ronaldo. Ecco l’indiscrezione e i possibili scenari nelle prossime ore

La Juventus deve fare i conti con diverse assenze nel reparto offensivo, con Morata non al massimo e Paulo Dybala out da diverse settimane. I bianconeri nel match contro i biancocelesti potrebbero dover fare a meno del loro uomo di punta, Cristiano Ronaldo. Le ultime indiscrezioni riportano dei problemini fisici per il fenomeno ex Real Madrid e la sua convocazione contro la Lazio pare a rischio.

La Juventus ufficialmente non commenta le voci degli ultimi minuti, in attesa dei tamponi e dei convocati che dovrebbe arrivare nel pomeriggio. I ritardi nella comunicazione della lista sarebbe, infatti, dovuta ufficialmente alle procedure legate ai tamponi, da effettuare prima del match di questa. Si attendono dunque passi ufficiali, ma resta il giallo relativo alla presenza di Ronaldo.