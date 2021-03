L’agente di Alessandro Florenzi potrebbe piazzare un altro colpo al Psg, ipotesi scambio con la Juventus per Bonucci e Kehrer

Il futuro di Leonardo Bonucci, difensore centrale anche della Nazionale azzurra, sembra sempre più lontano dalla Juventus e da Torino. Il trentatreenne, infatti, potrebbe raggiungere il suo compagno di squadra dell’Italia Alessandro Florenzi a Parigi durante la prossima finestra del calciomercato. L’agente Alessandro Lucci potrebbe piazzarlo proprio al Paris Saint-Germain, dati anche gli ottimi rapporti con i bianconeri, in uno scambio niente male.

Calciomercato Juventus, Bonucci al Psg | Ipotesi scambio con Kehrer

Tornato a Torino come il figliol prodigo dopo l’esperienza con il Milan, Leonardo Bonucci dall’anno prossimo potrebbe non essere più un giocatore della Juventus. Il suo agente, Alessandro Lucci, starebbe, infatti, pensando di piazzarlo al Paris Saint-Germain, così come ha fatto con un altro suo cliente, l’ex romanista Alessandro Florenzi.

I bianconeri, dal canto loro, sarebbero disposti a privarsi del difensore centrale, classe 1987, e i buoni rapporti con la squadra francese agevolerebbero la trattativa. Nello specifico, l’ipotesi è quella di uno scambio in prestito con diritto di riscatto con il suo compagno di reparto Thilo Kehrer, classe ’96. Ci sarebbe una differenza di costi, con Bonucci valutato intorno ai 13 milioni di euro e il tedesco intorno ai 25, ma non sarebbe un problema.