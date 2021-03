Calciomercato Juventus, super scambio per Koulibaly | Due per uno

La Juventus potrebbe tentare un grande scambio per rinforzare la sua rosa sul calciomercato. I bianconeri sono pronti ad andare all’assalto del forte difensore: due bianconeri nella trattativa

La Juventus tiene gli occhi su un calciatore decisamente importante in Serie A. Stiamo parlando di Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale è ormai da anni una colonna difensiva del Napoli, ma a questo punto della sua carriera potrebbe tentare una nuova svolta nella sua carriera e passare addirittura negli storici rivali della Juventus. Il centrale, in particolare, potrebbe rientrare in un maxi scambio messo in piedi dalle due società.

Calciomercato Juventus, possibile scambio per Koulibaly: due per uno

Pur di arrivare al forte centrale sul calciomercato, Fabio Paratici sembra pronto a inserire nella trattativa due calciatore decisamente importanti. Si tratta di Merih Demiral che sta dimostrando le sue qualità con la maglia della Juventus in questa stagione, ma occhio anche a Douglas Costa che dovrebbe tornare alla base dopo l’esperienza al Bayern Monaco. Il difensore centrale del Napoli è valutato in tutto 60 milioni di euro, mentre il turco della Juventus si attesta a circa 40. Il quadro complessivo potrebbe essere completato dall’inserimento di Costa nella trattiva, con un valore di 20 milioni.