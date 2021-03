Nuovi stimoli per Lewandowski potrebbero portarlo lontano da Monaco di Baviera: intermediari sondano il terreno per trattare con diversi club europei

L’ennesima stagione strepitosa di Robert Lewandowski continua a stupire tutti gli amanti del calcio. L’ultima conferma, qualora ce ne fosse bisogno, è arrivata con la tripletta nell’ultima giornata contro la sua ex squadra, il Dortmund. Il bomber polacco, al Bayern Monaco dal 2014, ha vinto tutti i trofei possibili per una squadra di club e potrebbe aver voglia di nuove esperienze e nuovi stimoli, magari in un altro campionato.

Il centro della sua carriera è sempre stato in Bundesliga considerando i 4 anni al Borussia Dortmund che lo hanno consacrato prima del grande salto al Bayern. A 32 anni per Lewandowski potrebbe essere arrivato il momento di misurarsi con un nuovo campionato e nuove sfide. Gli intermediari stanno sondando il terreno con diversi club tra cui la Juventus. Ci sono, però, diversi ostacoli che non fanno decollare l’interesse dei bianconeri.

Calciomercato, Lewandowski proposto alla Juventus | Troppi ostacoli

L’ostacolo principale è quello dell’ingaggio: Lewandowski percepisce 20 milioni all’anno, una cifra del tutto fuori portata per la Juventus e per qualsiasi altra squadra italiana. L’altro ostacolo riguarda l’età. Pur essendo, probabilmente, il centravanti di ruolo più forte in circolazione nel panorama europeo, i suoi 32 anni rappresentano un fattore piuttosto influente nelle valutazioni dei club in merito ad una trattativa. La Juventus sborsa 30 milioni l’anno per Cristiano Ronaldo che di anni ne ha 36 e un altro ingaggio di questa portata per un giocatore non più così giovane rappresenterebbe un rischio troppo elevato.

Senza contare che la convivenza tra il portoghese e il polacco non sarebbe facile. Gli intermediari potrebbero sondare il terreno con altri club europei e provare ad imbastire una trattativa nei prossimi mesi, ma attualmente nessuna trattativa è in ballo e il futuro di Lewandowski rimane saldamente in Germania.