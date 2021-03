Indiscrezioni dalla Spagna assicurano che il gioiellino del Psg, in prestito dall’Everton, Kean rimarrà a Parigi. Juventus e Inter beffate

Per la Juventus sarebbe stato un felice ritorno, per l’Inter una sicurezza in più, ma non andrà così. Secondo quanto rivelato da ESPN, infatti, il gioiellino dell’Everton, l’italiano Moise Kean rimarrà in prestito al Paris Saint-Germain per un altro anno. E direi che ci sono tutte le ragioni affinché il direttore sportivo dei parigini, il brasiliano ex Milan e Inter, Leonardo, confermi l’azzurro, classe 2000, durante la finestra di calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per l’ex Serie A | Scambio choc!

Calciomercato, Kean rimane al Psg, per Juventus e Inter porta in faccia

Moise Kean è sicuramente un rimpianto per la Juventus, uno di quelli grossi, però. L’attaccante nato a Vercelli il 28 febbraio 2000 sta dimostrando tutto il suo valore al Paris Saint-Germain, che non vorrebbe proprio farselo scappare. Con diciotto reti in tutte le competizioni in cui è stato impegnato, la punta centrale dell’Everton, ora in prestito a Parigi, è uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico europeo.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, beffa per Juventus e Milan | Rinnovo a sorpresa

E infatti, il direttore sportivo dei francesi, Leonardo, non vuole farselo scappare. Il riscatto al momento è fissato a trenta milioni di euro, ma solo al raggiungimento di diversi bonus contrattuali, che potrebbero essere soddisfatti vista la stagione che sta facendo Kean con la maglia del Paris Saint-Germain. L’alternativa, appunto, come riporta ESPN, è quella di prolungare il prestito e trovare nuove clausole per il prossimo anno.

Dal canto loro, all’Everton non vorrebbero privarsi dei soldi che un’eventuale vendita del gioiellino potrebbe portare. E con il prolungamento con il Psg, le cose potrebbero mettersi decisamente meglio per il club di Liverpool, allenato dal mister Carlo Ancelotti.

LEGGI ANCHE >>>> Juventus-Lazio, scontro Pirlo-Ronaldo | Il retroscena

A rimanere scontente, però, in tutta questa situazione sono sicuramente la Juventus e l’Inter che avevano tutte le intenzioni di buttarsi a capofitto, nel calciomercato estivo, sull’attaccante. Per i bianconeri, che non avevano creduto in lui a sufficienza, sarebbe stato un po’ più complicato, ma anche per l’Inter non sarebbe stata una passeggiata di salute, considerati i problemi economici del club dei Suning.