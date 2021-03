Donnarumma non ha ancora firmato il rinnovo con il Milan perché non viene accontentato, qualcuno però potrebbe farlo

La telenovela per il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma al Milan ancora non è finita. In scadenza a giugno di quest’anno, uno dei portieri più promettenti del panorama calcistico internazionale esige uno stipendio da sette zeri che i rossoneri non sono disposti a sborsare. Ma qualcuno alla finestra, pronta ad accontentare l’estremo difensore di Castellamare di Stabia e il suo agente Mino Raiola ci potrebbe essere, ma c’è bisogno di uno stravolgimento tra i pali nel calciomercato estivo. I dettagli.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, beffa per Juventus e Milan | Rinnovo a sorpresa

Calciomercato Milan, Donnarumma non rinnova | Futuro in Premier

Gigio Donnarumma, 22 anni compiuti a fine febbraio, è indubbiamente uno dei portieri più interessanti al mondo, al momento: vuoi l’età, vuoi la sicurezza che dà in porta, l’estremo difensore del Milan è corteggiato un po’ da tutti. Poi c’è anche il rinnovo del contratto con i rossoneri che stenta a decollare a causa dei 10 milioni di stipendio che la dirigenza dei meneghini non è disposta a concedere. Ci potrebbe essere un colpo di scena, però.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per l’ex Serie A | Scambio choc!

Secondo quanto riporta il tabloid inglese ‘The Sun’, David de Gea potrebbe lasciare il Manchester United dopo dieci anni stagioni per andare al Paris Saint-Germain, liberando così uno slot che potrebbe essere riempito proprio dall’italiano, il quale verrebbe accontentato anche dal punto di vista economico. Certo, ai Red Devils Donnarumma dovrebbe competere con Dean Henderson, ma non sarebbe un problema.

Quindi, in pratica, il Milan potrebbe perdere uno dei suoi fiori occhiello, se il Paris Saint-Germain fosse disposto, come pare, a sobbarcarsi l’altrettanto oneroso stipendio del portiere spagnolo, il quale il nuovo mister dei francesi, Mauricio Pochettino, sarebbe veramente interessato in alternativa a Lloris, soprattutto, sua vecchia conoscenza per il passato con gli Spurs.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, maxi affare col Barça | La risposta della Juve

Ciò che appare chiaro, ancora una volta, è che il futuro di ‘Gigio’ è sempre più lontano da Milano, ma anche dall’Italia. E il Manchester United sembra proprio una delle alternative più quotate per il post Milan. Leonardo and co permettendo, ovviamente.