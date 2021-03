Juventus, Morata devastante | Segna di più senza Ronaldo: i numeri

La Juventus continua la sua corsa in Champions League anche grazie a uno straordinario Alvaro Morata. Lo spagnolo fa meglio senza Cristiano Ronaldo in campo: lo dicono i numeri

La Juventus non vuole fermare la sua rincorsa in campionato. I bianconeri, infatti, proseguono il loro percorso in campionato, a caccia di punti decisivi per rientrare nella corsa scudetto. Allo stesso tempo, i torinesi devono fare i conti con diversi infortuni e defezioni decisive, soprattutto in attacco. Ieri Cristiano Ronaldo non è partito dal primo minuto nel match contro la Lazio, ma la Juventus ha trovato un grandissimo Alvaro Morata che in quattro minuti ha ribaltato la situazione. Analizziamo la situazione della spagnolo e i suoi numeri in questa stagione.

Juventus, Morata devastante senza Cristiano Ronaldo in campo: i dati

Alvaro Morata ha, dunque, dimostrato per l’ennesima volta tutte le sue qualità in questa stagione, ma spesso è stato criticato per aver segnato poco. In realtà, l’ex Chelsea e Real Madrid ha già realizzato sette gol in Serie A in questa stagione, ma mettendo a segno anche otto assist, a fronte di 20 presenze totali, di cui 5 da subentrante. In Champions League il bottino è ancora più ampio con sei reti già all’attivo. Se si analizzano i numeri è curioso, però, notare come spesso accada quando manca Cristiano Ronaldo: è successo ieri, ma anche contro lo Spezia, quindi in una percentuale decisamente alta di occasioni rispetto alle marcature di Morata. Un dato che verrà sicuramente analizzato sotto il profilo tattico da Pirlo e dal suo staff.