Napoli-Bologna 3-1 | Zielinski illumina, Insigne e Osimhen implacabili

Il Napoli ritrova la gioia della vittoria: gli azzurri superano 3-1 il Bologna grazie alla doppietta di Lorenzo Insigne e al gol di Osimhen

Altri tre punti preziosi per il Napoli: allo Stadio Maradona finisce 3-1 per gli azzurri che superano il Bologna grazie alla doppietta personale di Lorenzo Insigne e al gol di Victor Osimhen che ritrova la gioia personale. Nove punti nelle ultime tre gare per gli uomini di Rino Gattuso che ritrovano così entusiasmo in vista dei prossimi tre scontri diretti decisivi. Insigne e compagni saranno impegnati in tre trasferte fondamentali contro Milan, Juventus e Roma. Piotr Zielinski è stato uno dei migliori in campo della sfida di Serie A contro il Bologna regalando inizialmente l’assist vincente a capitan Insigne, che subito sblocca il match allo Stadio Maradona. Nella ripresa ci pensa Victor Osimhen a pochi minuti dal suo rientro in campo al posto di Mertens: dopo poco Soriano riesce ad accorciare le distanze approfittando di un errore in uscita tra Ospina e Demme, ma poi Insigne sigilla il match con il 3-1 definitivo.

Napoli-Bologna 3-1, il tabellino del match

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam (22′ Hysaj); Fabian, Demme, Zielinski (79′ Mario Rui); Politano, Mertens (54′ Osimhen), Insigne (79′ Elmas). All.Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Bakayoko, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Maksimovic, Hysaj, Manolas, D’Agostino, Cioffi, Lobotka.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye (76′ Vignato); Poli (58′ Dominguez), Svanberg (76′ Medel); Skov Olsen (76′ Orsolini), Soriano, Sansone (65′ Barrow); Palacio. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Orsolini, Dominguez, Medel, Baldurson, Antov, Vignato, Khailoti, Annan, Juwara, Barrow.

Reti: 8′, 77′ Insigne (N), 66′ Osimhen (N), 74′ Soriano (B)

Ammoniti: Koulibaly (N), Mario Rui (N)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 59; Milan 56; Juventus* 52; Roma 50; Atalanta* 49; Napoli* 47; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Sampdoria 32; Udinese 32; Bologna 28; Genoa 27; Spezia 26; Benevento 26; Fiorentina 26; Cagliari 22; Torino 20; Parma 16; Crotone 15

* una partita in meno