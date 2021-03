Il Napoli perde Ghoulam per un infortunio dopo soli 21 minuti di gioco del primo tempo nella sfida contro il Bologna

Ore 23.05 – Allarme rientrato per Zielinski che è rimasto in campo anche per buona parte del secondo tempo senza avere problemi. Sembra invece più grave del previsto l’infortunio di Ghoulam, che domani verrà visitato a Villa Stuart per un problema al ginocchio sinistro.

Il Napoli è già in vantaggio sul Bologna al Diego Armando Maradona, grazie al gol di Lorenzo Insigne. Arriva, però, una brutta notizia per Rino Gattuso: dopo soli 21 minuti di gioco Faouzi Ghoulam deve abbandonare il terreno di gioco. Si pensa ad uno stiramento che sarebbe l’ipotesi più ottimistica in vista del suo recupero. Gli esami strumentali chiariranno le condizioni del terzino algerino che ancora una volta è perseguitato dalla sfortuna.

I guai non sono terminati per gli azzurri: anche Piotr Zielinski non è in perfette condizioni per un fastidio muscolare accusato nel corso del primo tempo, anche se attualmente sembra essere in condizione di rimanere in campo. Le condizioni del polacco andranno comunque monitorate.