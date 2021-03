La Juventus nel prossimo match di campionato affronterà il Cagliari: due giocatori dei rossoblu salteranno la partita contro i bianconeri

La partita delle 18 di Serie A tra Sampdoria e Cagliari vede per il momento la squadra sarda essere in vantaggio per 0-1 grazie al gol nel primo tempo di Joao Pedro. Il prossimo match della squadra di Semplici sarà contro la Juventus, ma dovranno fare a meno del loro bomber. Infatti al minuto 53′ Leonardo Pavoletti ha ricevuto il cartellino giallo ed era uno dei diffidati in campo del Cagliari. Dunque l’attaccante dovrà saltare per squalifica il prossimo match contro la squadra bianconera. Oltre al bomber anche il terzino greco Charalampos Lykogiannis è stato ammonito dal direttore di gara, ed essendo ammonito anche lui salterà la partita contro la Juventus. Due assenze pesanti in una partita già proibitiva di suo.