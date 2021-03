Le sirene del calciomercato suonano per Lukaku, il bomber dell’Inter potrebbe lasciare la Serie A con i nerazzurri pronto a un doppio colpo

Romelu Lukaku vola e fa volare l’Inter di mister Antonio Conte. Ma non solo: ora, gran parte dei riflettori del calciomercato sono puntati su di lui. Nella girandola di attaccanti che potrebbe interessare tutti i maggiori campionati europei, l’Inter ha bisogno di sostituti all’altezza del belga. E quindi occhi puntati su due big della Serie A.

Calciomercato Inter, addio Lukaku | Si punta a due big della Serie A

Iniziamo così: il nuovo presidente del Barcellona, Joan Laporta, gode di un attimo rapporto con l’agente degli agenti, Mino Raiola. L’italolandese è il procuratore del gioiello che tutti vogliono: Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, il cui futuro ormai sembra molto lontano dalla Germania e sempre più vicino alla Catalogna. Per contro, però, di un Manchester City e di un Pep Guardiola che rimarrebbero con niente in mano. Forse.

Forse perché i numeri dell’attaccante belga dell’Inter, Romelu Lukaku, sono talmente impressionanti che i Citizens potrebbero ‘ripiegare’ proprio su di lui in alternativa al campioncino norvegese. Valutato intorno ai 90 milioni di euro, il ventisettenne attaccante nerazzurro potrebbe consentire a Marotta di investire i soldi della sua eventuale vendita su dei campioni della Serie A, a cui i meneghini hanno già messo gli occhi addosso da tempo.

Al momento, i primi della lista dei desideri del club dei Suning sono Rodrigo de Paul dell’Udinese, in orbita Inter da diverso tempo, ma ancora in terra friulana, e l’attaccante della Lazio, Scarpa d’oro della passata stagione, Ciro Immobile. Veniamo ai numeri.

Per quanto riguarda il biancoceleste, il patron Claudio Lotito non lo lascerebbe andare via da Roma per meno di 40 milioni di euro. L’argentino, invece, è valutato intorno ai 35 milioni di euro dall’Udinese. Il saldo, quindi, sarebbe positivo per la squadra di Milano, che porterebbe alla corte di Antonio Conte due colpi niente male, oltre a due certezze che conoscono perfettamente il campionato italiano.