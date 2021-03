Calciomercato Inter, pista in Liga per Vidal | Offerto lo scambio

L’Inter inizia a pensare alle dinamiche di calciomercato e potrebbe mettere uno scambio decisamente interessante nei prossimi mesi. Ecco le ultime novità



La stagione di Arturo Vidal con la maglia dell’Inter ha avuto pochi acuti fino ad ora in questa stagione. Il cileno ha compiuto diversi errori significativi, sia in campionato che soprattutto in Champions League e hanno inciso non poco sull’andamento di alcune partite. Il cileno alcune settimane fa ha promesso che tornerà a segnare con continuità e vuole mantenere la parola data a Conte e a tutti i tifosi nerazzurri.

Parallelamente, però, la crescita esponenziale di Christian Eriksen e il contestuale infortunio di Vidal hanno ridotto ulteriormente gli spazi per il cileno che ora sembra relegato al ruolo di alternativa in mezzo al campo. Da lui, è innegabile ci si aspettasse di più fin dall’inizio della stagione, ma quell’apporto in termini realizzativi e anche di qualità a centrocampo spesso non è arrivato. Proprio per questo, il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Inter al termine della stagione con diversi club che sarebbero pronti ad accoglierlo sul calciomercato. Ecco l’ultimo scenario e tutte le ultime prospettive per lui in ottica estiva.

Calciomercato Inter, Vidal può tornare in Liga: scambio col pupillo di Ausilio

Arturo Vidal potrebbe rientrare all’interno di un interessante scenario sul calciomercato. Il cileno potrebbe, infatti, entrare nel mirino di Manuel Pellegrini, allenatore del Betis. Si tratterebbe, dunque, di un ritorno in Liga per l’ex Juventus dopo l’esperienza al Barcellona. Gli spagnoli potrebbero, dunque, andare all’assalto del centrocampista e un calciatore già accostato in passato alla Serie A potrebbe rientrare nella trattativa. Stiamo parlando di William Carvalho. Il mediano portoghese già in passato era stato accostato all’Inter ed è un calciatore che piace molto a Piero Ausilio. Vedremo se la trattativa decollerà nei prossimi mesi.