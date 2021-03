Il giocatore non sembra voler rinnovare col Marsiglia, la Juventus si avvicina al giovane francese

La Juventus non smette di sondare il terreno in vista del prossimo calciomercato. La società ha diversi obiettivi ma il reparto su cui intervenire con maggiore urgenza è il centrocampo che troppo spesso in questa stagione ha evidenziato delle lacune non indifferenti. Circola da diverso tempo il nome di Leandro Paredes che potrebbe diventare una possibilità concreta, qualora il Psg virasse su altri obiettivi, aprendo quindi alla cessione dell’ex Roma.

Il centrocampista argentino, però, non è l’unico pallino di Fabio Paratici. I bianconeri avrebbero individuato un profilo giovane con grande duttilità ad interpretare i ruoli di centrocampista e difensore. Un altro nome in cima alla lista è quello di Boubacar Kamara, difensore francese classe ’99 del Marsiglia. A 21 anni è già nel giro della Nazionale minore e ha già messo in mostra in Ligue 1 qualità non indifferenti. Pur essendo un difensore si adatta egregiamente anche come mediano davanti la difesa, caratteristica che permetterebbe alla Juventus di coprire una doppia lacuna, alla luce della non più giovanissima età di Chiellini e Bonucci.

Calciomercato Juventus, si apre la pista per Kamara

L’Olympique Marsiglia non riesce a trovare l’accordo con Kamara per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022. Il ragazzo è ambizioso e vuole fare nuove esperienze, magari in un altro campionato, in un momento della sua carriera in cui si sente pronto a fare il salto di qualità. Il club francese per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno, qualora non trovasse l’accordo col giocatore, lo lascerebbe andare per una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro.

La Juventus è tra le favorite e secondo alcune indiscrezioni i primi contatti tra le squadre sarebbero già stati avviati. I prossimi mesi saranno decisivi per capire la decisione che prenderà il giocatore assieme al suo entourage, decisione che potrebbe risultare decisiva per i bianconeri, considerando l’interesse per il francese.