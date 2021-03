L’Inter ospita l’Atalanta a San Siro per chiudere la giornata di Serie A: Conte a sorpresa sceglie Vidal, Gasperini lascia in panchina Muriel

L’Inter scende in campo alle 20:45 contro l’Atalanta per rispondere alle vittorie di Milan e Juventus che tentano di riavvicinarsi ai nerazzurri. Conte a sorpresa schiera Arturo Vidal titolare a discapito di Eriksen che va in panchina dopo ottime prestazioni che hanno cambiato le sorti della sua stagione. Confermati gli altri 10, ormai titolarissimi nello scacchiere del tecnico salentino.

Gasperini sorprende con una mossa inaspettata e lascia in panchina Luis Muriel, l’ attaccante più in forma del campionato, per dar spazio a Malinovskyi. Due scelte inaspettate quelle dei due allenatori che non rinunceranno comunque al gioco. Si sfidano i due migliori attacchi della Serie A con rispettivamente 62 e 60 gol all’attivo. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata