Grande sfortuna per Faouzi Ghoulam: il terzino del Napoli ha subito la rottura del crociato durante il match col Bologna

Ieri il Napoli ha battuto il Bologna per 3-1, ma c’è un aspetto negativo da considerare per Gennaro Gattuso. Faouzi Ghoulam ha subito un brutto infortunio intorno al 20′ del primo tempo e oggi sono arrivati gli esiti degli esami a Villa Stuart. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, i partenopei temevano la rottura del crociato del ginocchio sinistro, dunque non quello già colpito dai precedenti infortuni. Un timore rivelatosi poi realtà: Ghoulam, infatti, ha subito proprio la rottura del crociato e verrà operato oggi. Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale: “Faouzi Ghoulam, uscito ieri nel primo tempo di Napoli-Bologna, si è sottoposto ad accertamenti presso Villa Stuart a Roma. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ghoulam, assisito dal responsabile dello Staff Medico Dott. Canonico, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart“.