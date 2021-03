Il Napoli, attraverso una nota ufficiale, ha pubblicato gli aggiornamenti sulle condizioni di Ghoulam, operatosi al crociato: il comunicato

Il Napoli dovrà rinunciare a Faouzi Ghoulam per il resto della stagione. Lo sfortunato terzino partenopeo si è infatti rotto il crociato nell’ultimo incontro disputato contro il Bologna. Il marocchino è stato operato quest’oggi a Villa Stuart e l’intervento è perfettamente riuscito: di seguito la nota ufficiale del club.

Napoli, il comunicato ufficiale su Ghoulam

Come si legge nel comunicato del Napoli, “Faouzi Ghoulam questo pomeriggio è stato operato a Villa Stuart dal Professor Mariani al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione meniscale associata. L’intervento è perfettamente riuscito. Ghoulam, assistito durante l’operazione dal responsabile dello Staff Medico azzurro Dott. Canonico, resterà per qualche giorno a Villa Stuart“.

Il terzino azzurro si era infortunato ieri nel primo tempo di Napoli-Bologna riportando la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’articolazione rotta non è la stessa infortunatasi qualche tempo addietro. I tempi di recupero sono lunghi e ancora da certificare, ma sicuramente il Napoli non avrà a disposizione Ghoulam fino al termine del campionato.