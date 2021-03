Inter-Atalanta, Vidal sostituito | "Flop, per segnare bastava toglierlo"

Sta facendo discutere la prestazione di Arturo Vidal nella partita che l’Inter sta giocando con l’Atalanta: ecco alcuni commenti

E’ in corso allo stadio Giuseppe Meazza la partita tra Inter e Atalanta. I nerazzurri sono scesi in campo lasciando in panchina Christian Eriksen, con Arturo Vidal titolare. Non proprio la migliore delle partite del cileno, per usare un eufemismo. Nella prima frazione di gioco ha sofferto molto il ritmo dei ragazzi di Gasperini, e infatti Conte ha deciso di tirarlo fuori, in favore del danese.

Inter-Atalanta, i social contro Vidal

Proprio contro Vidal si sono scatenati sui social i tifosi dell’Inter. La squadra di Conte ha infatti trovato il gol del vantaggio con Milan Skriniar, poco dopo l’uscita del centrocampista cileno. Inevitabile per i tifosi soffermarsi sulla scelta dell’allenatore di affidarsi all’ex Juve. Di seguito, alcuni tweet.

50 Min di gioco e sta già soffrendo. Flop al 100% #Vidal. #InterAtalanta — albertoInter (@a_olivares_97) March 8, 2021

Insomma, Vidal è considerato un vero e proprio flop dai tifosi dell’Inter, che nelle ultime partite si stanno godendo un Christian Eriksen in posizione di mezzala.