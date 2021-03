L’Inter potrebbe ricevere l’assalto di una big europea per Achraf Hakimi, considerato un profilo imprescindibile per il club

Ormai da tempo il Real Madrid ha puntato i due centravanti che più stanno stravolgendo il calcio europeo, Kylian Mbappé e Erling Haaland. Entrambi però sono molto difficili da avvicinare per le richieste dei rispettivi club e il Real non può permettersi di fare follie. Ecco perché il club spagnolo sta valutando anche altri profili in quel ruolo, provando a rinforzare la rosa in altri reparti con giocatori di alto profilo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, nome nuovo per la difesa | Colpo da 40 milioni!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Real Madrid, dietrofront sull’attaccante | Juventus gelata

Uno di questi è Joshua Kimmich, terzino destro del Bayern Monaco, trasformatosi in un centrocampista di ruolo. Pedina fondamentale nello scacchiere di Flick per la sua enorme qualità e intelligenza tattica. Il Bayern è già a lavoro per provare a prolungare il contratto del giocatore tedesco, in scadenza nel 2023. Ecco perché, come riportato da ‘todofichajes’, il Real Madrid sta cercando di accelerare le operazioni per convincere Kimmich ad accasarsi alla corte di Florentino Perez. Toni Kross, ex Bayern, ricoprirebbe un ruolo decisivo nel convincere l’amico a trasferirsi a Madrid. Uno scenario che ne intreccerebbe tanti altri.

Calciomercato Inter, insidie dalla Germania per Hakimi

Dalle notizie che filtrano dalla Spagna, il club bavarese campione del mondo chiede circa 90 milioni per lasciar partire il suo gioiello, una cifra che il Real Madrid potrebbe essere disposto a sborsare. Molto, però, dipenderà dalla volontà del tedesco di cambiare squadra e di accettare forse la sfida più affascinante della sua carriera. L’eventuale trasferimento di Kimmich costringerebbe il Bayern Monaco a trovare un sostituto all’altezza e uno dei primi nomi è quello di Achraf Hakimi.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, flop Kolarov: addio più vicino | Ritorno di fiamma dalla Turchia

Il marocchino è arrivato all’Inter in estate proprio dal Real Madrid dopo il prestito al Borussia Dortmund che lo ha presentato ai grandi palcoscenici dandogli la possibilità di emergere. Hakimi conosce bene la Bundesliga e questo fattore eliminerebbe la questione adattamento, allo stesso tempo, però, l’Inter crede molto in lui e vuole renderlo protagonista assoluto del progetto. Il Bayern Monaco potrebbe arrivare ad offrire circa 55 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa dalla società nerazzurra che crede molto nel giovane terzino e non è disposta a privarsene.