Vidal è sempre più fuori dai piani dell’Inter e a fine stagione potrebbe trasferirsi in Brasile: la conferma arriva dall’ex Bayern Monaco

La grande vittoria di ieri dell’Inter sull’Atalanta ha confermato ancora una volta le difficoltà di Arturo Vidal nell’entrare negli schemi di Conte. Il cileno sembra essere l’ombra del giocatore che siamo abituati a vedere, lento nei movimenti e sempre su ritmi diversi rispetto al resto della squadra. La sostituzione a inizio secondo tempo non ha sicuramente fatto piacere all’ex Barcellona, ma in questo momento Eriksen riesce a soddisfare più di Vidal le richieste del tecnico salentino.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Hakimi shock | Assalto a sorpresa!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, assalto al centrocampista | Scambio col pupillo di Ausilio

A fine stagione potrebbe arrivare il divorzio tra Vidal e il club nerazzurro, divorzio che era difficilmente pronosticabile a inizio campionato, quando il cileno era arrivato con tante aspettative. Il Vidal che aveva dominato in Serie A con la Juventus, però, non si è mai visto all’Inter. Secondo quanto riportato da ‘lance.com’ Vidal potrebbe trasferirsi in Brasile, direzione Rio De Janeiro. La squadra in questione è il Flamengo, club per cui Vidal nutre un grande amore.

Calciomercato Inter, Vidal al Flamengo | La conferma di Rafinha

A confermarlo è stato l’ex compagno ed ex terzino del Bayern Monaco Rafinha che, prendendo parte ad una diretta su ‘Barbaridade TV’, ha sottolineato come Vidal sia desideroso di vestire prima o poi la maglia del Flamengo: “Dice che in Brasile si identifica con il Flamengo, gli piacciono i tifosi. Quando ci ha visto vincere la Libertadores nel 2019 è impazzito e ha espresso la volontà di giocare con noi. Sono sicuro che la indosserà”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, addio Lukaku e doppio colpo | I dettagli

Le parole di Rafinha confermano in maniera definitiva la volontà dell’ex Juventus. La sua esperienza in nerazzurro non si sta rivelando positiva come tutti si aspettavano e un cambio di maglia è una possibilità concreta. Vidal ha un contratto con l’Inter fino al 2022 ma le parti potrebbero trovare un accordo per un divorzio consensuale. I nerazzurri si libererebbero di un ingaggio molto pesante, 6 milioni netti all’anno. Il cileno potrebbe, invece, trovare più continuità di prestazioni realizzando il sogno di giocare in Brasile per il Flamengo.