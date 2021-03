Arriva il cartellino giallo per i due: salteranno la prossima sfida in campo internazionale e i quarti. Cattiva notizia per Andrea Pirlo

Una partita dispendiosa e fatta di tanta corsa e sacrificio per Juan Cuadrado, ma nel recupero la stanchezza e il nervosismo si fanno sentire. Il terzino destro bianconero, che era diffidato insieme a Demiral, si è fatto ammonire al 2′ del primo tempo supplementare, salterà la prossima gara di Champions League della Juventus, nell’eventuale approdo ai quarti di finale o il primo match internazionale del prossimo anno. Ma la squalifica per il prossimo match internazionale arriva anche per Sergio Oliveira, altro diffidato ma da parte del Porto.