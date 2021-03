L’Atalanta potrebbe rinunciare a Robin Gosens per il pressing di due big: il prezzo è fissato e la ‘Dea’ non intende cedere

Anche quest’anno la stagione di Robin Gosens sta rappresentato un pezzo importante del campionato dell’Atalanta. L’esterno tedesco non smette più di sorprendere, non solo per le doti tattiche e di corsa che lo portano sempre ad essere un avversario letale per gli avversari, ma anche per il suo sensazionale fiuto del gol che sta contribuendo a far vincere la ‘Dea’.

I numeri di Gosens sono a dir poco pazzeschi per un esterno di centrocampo: 9 gol e 4 assist in 22 partite di campionato e una rete in Champions League. E’ già arrivato in doppia cifra eguagliando il numero di gol siglati la stagione precedente. A 26 anni è uno dei giocatori più ambiti al mondo in quel ruolo e infatti due top club sono in forte pressing su di lui.

Calciomercato Atalanta, Manchester City su Gosens | Juventus avvisata

Il Manchester City è sulle tracce di Gosens, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Pep Guardiola lo vedrebbe perfettamente nei suoi piani tattici e un giocatore con la sua corsa e il suo atletismo potrebbe risultare perfetto per la Premier League. L’Atalanta potrebbe incassare più di 40 milioni per il cartellino di Gosens, ma l’esterno nerazzurro non è corteggiato solo dal City.

Anche la Juventus è sulle tracce del tedesco e vorrebbe provare a convincere la ‘Dea’ che, però, non ha intenzione di scendere al di sotto della cifra di 40 milioni. I bianconeri dovranno competere con un avversario come il Manchester City che sul fronte mercato ha, sicuramente, più risorse economiche da investire.