Romelu Lukaku continua ad essere uno dei centravanti più richiesto sul mercato: Guardiola lo vuole fortemente ed è disposto a sacrificare due suoi giocatori

L’Inter continua a vincere e, anche se a volte non trova la rete, molto del merito è sempre di Romelu Lukaku che in ogni partita riesce sempre a trascinare i suoi compagni, non solo con la sua forza ma con la sua leadership da vero uomo squadra. 18 gol e 7 assist in campionato sono solo una parte del grande contributo che il belga dà al gruppo, poi c’è una parte più sporca che è il lavoro per la squadra, in ripiegamento, spalle alla porta per far salire i compagni. Insomma ‘Big Rom’ è diventato un attaccante completo e adesso le big europee lo hanno puntato.

Una di queste è il Real Madrid che cerca il sostituto di Benzema per consegnargli le chiavi dell’attacco. Un altro club, però, che sembra fare sul serio per l’ex United è il Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico dei ‘citizens’ stravede per Lukaku e sta spingendo forte con la società per cercare di convincere l’Inter a cederlo. I nerazzurri credono fortemente nel gigante belga e non hanno alcuna intenzione di privarsene ma un fattore decisivo potrebbe virare a favore degli inglesi.

Calciomercato Inter, Gabriel Jesus e Zinchenko per Lukaku | No secco

I nerazzurri vivono una situazione societaria piuttosto complicata e questo potrebbe costringere il club a sacrificare alcuni dei pezzi pregiati della squadra di Antonio Conte, tra cui proprio Romelu Lukaku. L’offerta del Manchester City sarebbe di quelle shock: Guardiola sacrificherebbe due suoi giocatori, Gabriel Jesus e Zinchenko. Lukaku ha una valutazione di 90 milioni di euro, cifra che potrebbe essere colmata dalle valutazione dei due calciatori del club inglese.

Per Gabriel Jesus la valutazione del City è di circa 60 milioni, 20 invece quella per il terzino ucraino. L’Inter non è interessata alla proposta e temporeggia in attesa di sistemare le questioni societarie per convincere Lukaku a rimanere a Milano. Il belga non ha mai espresso la volontà di andar via, anzi ha sempre speso parole di amore per l’Inter. Certamente, però, i corteggiamenti di Pep potrebbero far vacillare anche un gigante come ‘Big Rom’.