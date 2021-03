La Juventus si interroga sul futuro dopo l’eliminazione dalla Champions League: il giornalista, Emanuele Gamba, fa il punto della situazione su Pirlo e Cristiano Ronaldo

Il ‘day after’ in casa Juventus non è certo vissuto in un clima sereno. Il club bianconero si interroga sul futuro e la dirigenza medita sulle posizioni di mister Pirlo e Cristiano Ronaldo. Il giornalista di ‘La Repubblica’, Emanuele Gamba, è intervenuto alla Tv di Calciomercato.it per parlare soprattutto del caso del portoghese.

Calciomercato Juventus, il punto su Cristiano Ronaldo

CR7 andrà via? Questa domanda aleggia tra i tifosi della Juventus, e Gamba dà loro una risposta: “Credo che l’unica volta in cui c’è stata la possibilità che lui se ne andasse è stata l’estate scorsa e credo che il suo staff si sia mosso in questo senso, credo che Mendes si sia mosso per capire se c’erano delle possibilità e non le ha trovate”.

“Dubito che un anno dopo, con un Ronaldo ancora più vecchio ed un Ronaldo più passato di moda queste possibilità possano ripresentarsi. Io credo di no“, ha detto ancora Gamba, aggiungendo: “Sostanzialmente Mendes aveva sollecitato PSG e Manchester United, che hanno detto di no entrambi. Francamente non vedo la possibilità che succeda qualcosa di diverso ora, quantomeno in Europa”. E fuori dal vecchio continente? “La possibilità che Ronaldo vada via per andare a giocare in America o in Medio Oriente francamente non la vedo, a meno che lui non decida di andare a chiudere la carriera in questi campionati per un paio d’anni giusto per fare quei gol che gli permetterebbero di arrivare a quota 1000“, ha chiuso Gamba.