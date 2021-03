Dopo diverse prestazioni di alto livello, Merih Demiral, difensore centrale turco della Juventus di Andrea Pirlo, ha deluso nel match contro il Porto di Sergio Conceicao. L’ex giocatore del Sassuolo è nel mirino di diversi top club del calcio europeo. I bianconeri potrebbero monetizzare dalla partenza del difensore centrale turco per puntare a rinforzare altri reparti con diverse lacune: le ultime sul calciomercato della Vecchia Signora



La Juventus è stata eliminata da questa edizione della Champions League. Ai bianconeri non è bastata la vittoria maturata ai supplementari contro il Porto di Sergio Conceicao per 3-2, a causa della somma dei gol realizzati in trasferta dal club portoghese. Un’altra stagione negativa per la Vecchia Signora che, la scorsa annata, aveva lasciato la competizione per mano del Lione di Rudi Garcia, altro underdog del torneo.

Uno dei protagonisti in negativo della sfida, oltre ai vari Cristiano Ronaldo e Pirlo, è stato senza dubbio Merih Demiral, difensore centrale turco classe 1998. Dopo una serie di ottime prestazione, l’ex giocatore del Sassuolo prima ha faticato contro la Lazio di Simone Inzaghi e ieri sera ha concesso il calcio di rigore che ha aperto le marcature dei lusitani con Sergio Oliveira.

Calciomercato Juventus, riflessioni su Demiral | Le ultime

Merih Demiral ha sicuramente pagato la scarsa esperienza in competizioni di alto profilo come la Champions League ed ora la Juventus potrebbe anche fare dei ragionamenti in ottica cessione in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Il giocatore turco, nelle ultime stagioni accostato a diversi club fra i quali spiccano Milan, Real Madrid ed Arsenal, ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

In quest’annata, nel campionato italiano di Serie A, Merih Demiral ha finora collezionato 14 presenze fornendo un assist ai suoi compagni di squadra. Discorso differente in Champions League dove ha ottenuto 5 gettoni ed in Coppa Italia dove le apparizioni sono state 4.