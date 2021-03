L’Arsenal ha bisogno di una svolta, che passa anche per il calciomercato: Lacazette messo in vendita, Juventus e Roma alle porte. Ma non solo, i giallorossi puntano anche a un super ritorno in Serie A

In casa Juventus, dopo la pesante non sconfitta di ieri sera negli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, si guarda avanti, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato e il prossimo anno. Anche la Roma, però, non sta ad aspettare. E quindi tra le due big di Serie A potrebbe esserci una sfida per l’attaccante dell’Arsenal Alexander Lacazette, che non è l’unico finito sotto il mirino dei giallorossi.

Calciomercato Juventus-Roma, è sfida per Lacazette | Giallorossi puntano a un ritorno in A

L’Arsenal quest’anno sembra irriconoscibile. Scivolati al decimo posto della Premier League e con i conti non troppo in regola, i Gunners hanno bisogno di una svolta, che potrebbe arrivare grazie al calciomercato estivo, e da delle cessioni illustri, una su tutte quella di Alexandre Lacazette.

Secondo quanto rivelato dal portale spagnolo ‘todofichajes’, l’attaccante francese ex Lione è stato proposto alla Juventus di Andrea Agnelli, che però non avrebbe intenzione di spendere più del dovuto per lui. Al momento, il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 35 milioni di euro, ma potrebbe ulteriormente calare, ed è proprio per questo motivo che, se ci saranno degli sviluppi, si dovrà aspettare ancora un altro po’.

Non troppo, però. Perché su Lacazette c’è anche la Roma, che deve trovare una soluzione non solo al ‘problema Dzeko‘, ma a quello dell’attacco in generale, con Borja Mayoral che ha perso un po’ di smalto, soprattutto nelle ultime uscite dei giallorossi. La suggestione, riporta ‘Repubblica’, per la punta centrale, classe ’91, dei londinesi, non è l’unica che circola nella capitale.

Inseguito dai tempi dell’Inter, è tornato in auge anche il nome dell’ex capitano dei nerazzurri Mauro Icardi. L’argentino, ora in forza al Paris Saint-Germain, è valutato intorno ai 55 milioni di euro. Non una cifra da poco, ma sicuramente all’altezza di ciò che Dan Friedkin vuole per il futuro della sua Roma.