Intreccio niente male per la Juventus e Mino Raiola, ma si fa di tutto per prendersi il più giovane campione del Borussia Dortmund, Haaland

“Prego sedetevi comodi sta cominciando lo show!”, canta Salmo nella sua 90min. Ed è più o meno questo quello che succederà: uno show di calciomercato, tutto incentrato sull’attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland, che anche ieri, contro il Siviglia, ha fatto una doppietta e ha consentito ai suoi di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. Tutti, ma proprio tutti, lo vogliono. E ci mancherebbe pure. Qualcuno ce la farà a strapparlo ai tedeschi, magari la Juventus e magari grazie all’assist del suo agente, Mino Raiola. Però, che intreccio!

Calciomercato Juventus, Romagnoli per Haaland | Raiola serve l’assist

Il miglior assistman della Juventus potrebbe non essere un giocatore. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, l’agente degli agenti, l’italo-olandese Mino Raiola, potrebbe fornire un passaggio perfetto per i bianconeri per arrivare a uno dei maggiori talenti (e anche campioni) degli ultimi tempi. Sì, stiamo parlando dell’attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland, che sta facendo girare la testa non solo ai difensori che non riescono a marcarlo, ma a mezza Europa, pronta a fare follie per lui. D’altronde, è una questione di numeri. E lui ce li ha e li fa vedere.

Tornando alla Juventus, tuttavia, il procuratore di Ibrahimovic e Pogba, per non citarne che due, potrebbe riuscire a realizzare il sogno dei bianconeri di vedere il fenomeno ventenne a Torino. La strada passa da uno sgarbo agli eterni rivali del Milan.

Un passo indietro è d’obbligo. Il capitano (o ex, ormai?) dei rossoneri, Alessio Romagnoli, ha un contratto in scadenza con il club meneghino nel 2022, e il rinnovo traballa non poco. Anche lui seguito da Raiola, potrebbe accasarsi alla Juventus, in modo che il cammino per l’arrivo di Haaland in bianconero sia più semplice di quanto in realtà non sia. La clausola da 75 milioni del norvegese inizia nel 2022, al momento servono minimo 90 milioni per acquistarlo, ma con un prendi due (e paghi pure due), l’agente potrebbe fare uno sconto al club di Agnelli.