Ha fatto impazzire la Juventus agli ottavi ieri sera, e potrebbe continuare a essere la spina nel fianco: idea Sergio Oliveira per il Milan

Il nome del centrocampista centrale del Porto la Juventus e i suoi tifosi non se lo scorderanno presto. Con i suoi due gol allo Stadium, Sergio Oliveira, classe 1992, ha tenuto a galla i portoghesi e poi ha fatto conquistare i quarti di finale di Champions League alla sua squadra, nonostante l’inferiorità numerica da inizio secondo tempo regolamentare. E piace il ventottenne. Anche al Milan, che sta pensando proprio a lui per il calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, occhi all”ammazzaJuventus’ | Piace Sergio Oliveira del Porto

Di notti così, magiche ci verrebbe da dire, ne capitato poche nella vita, ma quando capitano tutto ha un altro sapore. Ne sa qualcosa Sergio Oliveira che ieri ha letteralmente spaccato in due la partita contro la Juventus e ha consentito al suo Porto di arrivare ai quarti di finale di Champions League, un risultato che nessuno, soprattutto in Italia, si sarebbe mai immaginato. Un rigore e una punizione del centrocampista portoghese e i bianconeri hanno dovuto fare fagotto e tornare a casa, con la coda tra le gambe. E qualche recriminazione, per i propri errori certamente, non agli arbitri dei match.

Inevitabilmente Sergio Oliveira, nato a giugno del 1992, ha iniziato a fare gola a tanti, da ieri sera. Vista la propensione all”ammazzare’ la Juventus, i primi a buttare gli occhi sul centrocampista sono i dirigenti del Milan, che si sono subito interessati al ‘goleador’, perché quello di ieri sera allo Stadium non è un caso.

In stagione, in trentacinque partite tra campionato, Champions League e quant’altro, il portoghese ha segnato 17 gol e fatto 5 assist ai compagni, numeri quasi da attaccante. E il suo costo, per forza di cose, lievita, e adesso arriva a toccare i 15 milioni di euro. Anche perché il Porto l’ha blindato proprio a dicembre, e il suo contratto scadrà nel 2025.

Il Milan, comunque, tenterà il corteggiamento. Poi, chissà…