Grande notte di Champions League con PSG-Barcellona e Liverpool-Lipsia: ecco le scelte ufficiali dei tecnici

Prosegue la Champions League con il ritorno degli ottavi di finale. Dopo la clamorosa eliminazione dalla competizione della Juventus per mano del Porto, questa sera promette grande spettacolo. A breve, infatti, prenderanno il via PSG-Barcellona e Liverpool-Lipsia. Cammino più che in discesa sulla carta per i parigini grazie al travolgente 4-1 conquistato al Camp Nou, con gli spagnoli che sono chiamati alla grande rimonta. Discorso simile per gli inglesi, che nel precedente incontro hanno portato a casa un netto 2-0.

Di seguito tutte le scelte ufficiali dei tecnici:

PSG- Barcellona

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye; Draxler, Verratti, Mbappe; Icardi. All. Pochettino

Barcellona (3-4-1-2): Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Griezmann; Messi, Dembele. All. Koeman

Liverpool-Lipsia

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, kabak, Philips, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Thiago Alcantara; Mane, Salah, Diogo Jota. All. Klopp

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Adams, Sabitzer, Kampl, Nkunku; Dani Olmo, Forsberg; Poulsen. All. Klostermann