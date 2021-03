Concluse le gare tra PSG-Barcellona e Liverpool-Lipsia: i francesi e gli inglesi raggiungono i quarti di finale di Champions League

Sono da poco terminate le partite PSG-Barcellona e Liverpool-Lipsia, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La prima sfida, quella più attesa, ha visto gli spagnoli non riuscire a compiere la clamorosa rimonta come successo nel 2017. I blaugrana, anzi, sono andati dapprima in svantaggio per via di un rigore realizzato successivamente dal solito Kylian Mbappe, che ha siglato il suo quarto gol tra andata e ritorno. Dopo pochi minuti, invece, ha illuso la risposta di pregevole fattura da parte di Lionel Messi. In seguito l’argentino delude, prima della fine del primo tempo, spegnendo quasi definitivamente i sogni della squadra con un errore dal dischetto contro Navas. Sull’altro versante, percorso facile per il Liverpool. Dopo un primo tempo a reti bianche, i ‘Reds’ trovano la via del gol con Salah e Mane, portando a casa la qualificazione ai quarti di finale. Di seguito tabellini e marcatori dei match.

PSG-Barcellona e Liverpool-Lipsia, tabellino e marcatori

PSG-Barcellona

Formazioni

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Florenzi (77′ Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa (45′ Diallo); Paredes, Gueye (59′ Pereira); Draxler (59′ Di Maria), Verratti (84′ Rafinha), Mbappe; Icardi. All. Pochettino

Barcellona (3-4-2-1): Ter Stegen; Mingueza (35′ Firpo), De Jong, Lenglet; Dest (66′ Trincao), Busquets (79′ Kourouma), Pedri (78′ Pjanic), Jordi Alba; Griezmann; Messi, Dembele (79′ Braithwaite). All. Koeman

Risultato: 1-1

Marcatori: 30′ rig. Mbappe, 37′ Messi

Ammoniti: 8′ Kurzawa, 25′ Mingueza, 30′ Lenglet, 38′ De Jong, 50′ Gueye, 50′ Paredes, 89′ Icardi

Liverpool-Lipsia

Formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, kabak, Phillips, Robertson (90′ Tsimikas); Fabinho, Wijnaldum (82′ Milner), Thiago Alcantara (71′ Keita); Mane (90′ Oxlade-Chamberlain), Salah, Diogo Jota (71′ Origi). All. Klopp

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Adams, Sabitzer, Kampl (45′ Sorloth), Nkunku; Dani Olmo (72′ Haidara), Forsberg (60′ Kluivert); Poulsen (60′ Hwang). All. Klostermann

Risultato: 2-0

Marcatori: 70′ Salah, 74′ Mane