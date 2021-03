Calciomercato Juventus, 93 milioni | Vicino l'addio di Ronaldo

La Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo la prossima estate: offerta da 93 milioni dalla Major League Soccer

Questi mesi serviranno alla Juventus per valutare cosa fare nel futuro. L’uscita dalla Champions League ha reso noti i problemi dei bianconeri, desiderosi da anni di affermarsi in Europa e incapaci di riuscirci, nonostante l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Sono infatti arrivate tre eliminazioni consecutive per mano di Ajax, Lione e Porto, tre squadre sulla carta di gran lunga inferiori ai bianconeri. Le spese sono tante e verosimilmente la prossima estate ci saranno tante cessioni per ovviare a questo problema.

Inevitabile che si pensi dunque all’addio di Cristiano Ronaldo. Anche dalla prospettiva del portoghese la soluzione più giusta sembra essere l’approdo in un altro club: arrivato infatti a 36 anni compiuti, CR7 non può fare altro che cercare una nuova sistemazione dopo i fallimenti nelle ultime stagioni. Soprattutto se non dovesse arrivare la vittoria dello scudetto.

Juventus, su Cristiano Ronaldo c’è l’Inter Miami

Molto difficile la vittoria del campionato, anche perché l’Inter è avanti di dieci punti, anche se la Juve deve ancora recuperare la partita col Napoli. Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, Cristiano Ronaldo è vicino all’approdo in Major League Soccer. La squadra interessata a ingaggiare il portoghese è l’Inter Miami di David Beckham, col quale CR7 avrebbe avuto dei contatti negli ultimi giorni.

L’Inter Miami garantirebbe a Ronaldo uno stipendio molto simile a quello che già percepisce a Torino, di circa 31 milioni di euro a stagione, per un contratto triennale. Un affare da 93 milioni di euro totali, che permetterebbe al portoghese di approdare in un campionato in crescita come la MLS, nel quale diventerebbe la star indiscussa.