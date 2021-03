La Juventus pare possa tentare l’assalto a Skriniar con una proposta di scambio in sede di calciomercato: no dell’Inter

Nuova enorme delusione per la Juventus in Champions League. Dopo le cocenti eliminazioni negli anni passati contro Ajax e Lione, i bianconeri escono anche contro il Porto. Tra l’altro, di nuovo agli ottavi come era successo la scorsa stagione contro i francesi. Il 3-2 al ritorno non è bastato a compiere la rimonta. Il vero obiettivo annuale, da ormai diversi anni, della ‘Vecchia Signora’ è quindi sfumato nuovamente nel peggiore dei modi. Ora rimangono Coppa Italia e scudetto, con quest’ultimo che sembra sempre più lontano visto lo strapotere dell’Inter in campionato. Proprio con i nerazzurri, la società piemontese potrebbe pensare di mettere in piedi un’importante operazione di scambio per un difensore. Ma l’Inter pare rifiuterebbe questa ipotesi. Vediamo tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, scambio con Skriniar: Conte rifiuta

La Champions League si conferma la bestia nera degli uomini attualmente guidati da Pirlo. Dopo le due finali raggiunte con Allegri, i bianconeri sono andati sempre peggio regalando diverse prestazioni non all’altezza. Questo nonostante l’acquisto di Cristiano Ronaldo, tra i peggiori della squadra nell’ultimo periodo. Presumibilmente, la società deciderà di mettere in atto rilevanti cambiamenti in sede di calciomercato, in modo da prepararsi al meglio per quanto riguarda la prossima stagione.

Sembra che il gruppo dovrà rinunciare anche allo scudetto, considerando la forza dell’Inter testa di serie in campionato. La dirigenza piemontese, inoltre, potrebbe pensare di proporre un rilevante scambio con un difensore dei nerazzurri. Si tratta di Skriniar, centrale in scadenza a giugno 2023. Paratici ed Agnelli pare siano disposti a mettere sul piatto ben due giocatori per arrivare all’acquisto dello slovacco. I profili in questione sarebbero quelli di Demiral e Alex Sandro.

È probabile, però, che la Juve possa ricevere un secco no da Conte come risposta. Il tecnico, infatti, preferirebbe non cedere nessuno dei tre titolari della retroguardia. Anche l’Inter, inoltre, se dovesse essere costretta a realizzare cessioni eccellenti per via dei problemi finanziari, vorrebbe farle all’estero. La società milanese, poi, accetterebbe solo una quota cash da altri club. La Juventus, quindi, probabilmente dovrà rinunciare a questa ipotesi.