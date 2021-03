Milan e Juventus continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato, ma potrebbe arrivare la beffa per le due big d’Italia

Saranno mesi intensi anche dal punto di vista del calciomercato estivo. Milan e Juventus cercheranno di puntellare la rosa a disposizione, rispettivamente, di Pioli e Pirlo con colpi interessanti arrivando anche a giocatori top che al momento sono scontenti visto che hanno trovato poco spazio finora. Per le due big d’Italia, però, potrebbe arrivare anche una beffa decisiva con l’interessamento del top player da parte dell’Atletico Madrid, pronto a sferrare l’assalto vincente in estate.

Calciomercato Milan e Juventus, Ziyech può andar via

Dopo l’exploit con l’Ajax Hakim Ziyech si è trasferito al Chelsea per cercare di consacrarsi definitivamente come uno dei migliori al mondo. L’esterno marocchino, classe 1993, però, finora non ha trovato tanta fortuna con la maglia dei “Blues” trovando soltanto un gol in Premier League. E così in estate potrebbe arrivare già il suo addio per un nuovo ed interessante progetto che interessa da vicino il prosieguo della sua carriera.

Come svelato dal portale “AtletiFrancia” l’Atletico Madrid sarebbe molto interessato al giocatore del Chelsea con un contatto ufficiale che già c’è stato con il direttore sportivo del club spagnolo, Andrea Berta, che ha parlato con il suo agente. Possibile beffa in arrivo per Milan e Juventus, che hanno seguito da vicino nelle passate sessioni di calciomercato il talentuoso giocatore dei “Blues”, pronto a cambiare nuovamente aria per tornare a splendere.

Le prossime settimane saranno così decisive per conoscere da vicino il futuro di Ziyech, che sembra così non rientrare nei piani di Tuchel. Dopo Lampard anche l’allenatore tedesco ha preferito altri calciatori per ricoprire la posizione di esterno/trequartista, quella che predilige l’ex Ajax. Il suo futuro sembra ormai essere lontano da Londra per ritrovare quell’entusiasmo che ormai manca.