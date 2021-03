Il Milan si interroga sul futuro di un difensore: riscatto in bilico e una big di Serie A pronta ad inserirsi nell’affare con il Manchester United

Il calciomercato entra nel vivo e le big europee iniziano a pianificare le mosse da attuare in estate. Lo scontro di Europa League tra Manchester United e Milan agli ottavi è uno dei tanti incroci dai quali possono nascere interessanti trattative. Questa volta, però, ad essere coinvolto, potrebbe essere un terzo club, ma i rossoneri hanno la precedenza e chissà che proprio il match contro gli inglesi non possa aiutare a prendere una decisione definitiva.

Calciomercato Milan, futuro da decidere per Dalot

Il giocatore in questione tra i due club è Diogo Dalot, arrivato in prestito al Milan dal Manchester United con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Il 22enne portoghese ha faticato ad imporsi in rossonero, complici anche le ottime stagioni che stanno disputando Calabria e Theo Hernandez nel suo ruolo. L’assenza per infortunio del brasiliano nell’ultimo turno di campionato, però, ha acceso i riflettori su Dalot, che ha dimostrato tutte le sue qualità.

Dalot è stato decisivo contro il Verona, siglando uno dei gol più belli della stagione del Milan. Le prossime settimane saranno importanti per capire se è stato un fuoco di paglia o se il portoghese riuscirà a garantire continuità di rendimento. Il club rossonero non sembra intenzionato al momento a versare i 20 milioni richiesti dal Manchester United. Una situazione che sta facendo gola ad un’altra big del campionato di Serie A.

Calciomercato United, Napoli su Dalot

Come riporta ‘Tuttosport’, infatti, il Napoli starebbe pensando a Diogo Dalot per la prossima stagione. A convincere Gattuso sarebbe stata la polivalenza del calciatore, di piede destro, ma che gioca abilmente anche sulla fascia sinistra. Il club partenopeo potrebbe approfittare dello stallo tra United e Milan ed inserirsi nella trattativa, godendo di uno sconto, grazie alla mediazione dell’agente Gabriele Giuffrida, che intrattiene rapporti molto cordiali con l’amministratore Joel Glazer.

L’affare è in divenire ed il Milan ha la priorità, ma nelle prossime settimane il Napoli potrebbe intensificare i contatti qualora la trattativa tra rossoneri e United non portasse alla fumata bianca. Gattuso attende fiducioso, nella speranza di avere un terzino che possa sopperire ai continui infortuni di Ghoulam.