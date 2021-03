Calciomercato Napoli, pista per il dopo Gattuso | "Interesse per Fonseca"

Gennaro Gattuso è accostato da mesi all’addio al Napoli e i partenopei sembrano pronti a scegliere il sostituto. Occhio alla pista che porta direttamente alla big di Serie A: ecco tutti i dettagli

Il Napoli sta per entrare nella fase cruciale della sua stagione. Ormai da mesi, la dirigenza dei partenopei sembra lontana da Gennaro Gattuso. I rapporti sono ai minimi storici e potrebbe arrivare il cambio in panchina al termine della stagione. Fino a quel momento c’è la Champions League da conquistare e gli Azzurri tenteranno fino alla fine di agguantare un posto per la massima competizione europea. Di certo, non è stata fino ad ora un anno brillante per il Napoli.

E’ vero che, soprattutto nelle ultime settimane, Gattuso ha dovuto fare a meno di uomini cruciali in praticamente tutte le zone del campo e non ha praticamente mai avuto a disposizione Victor Osimhen per due mesi, ma il gioco offerto ha destato diverse perplessità. Per ora, non si hanno avvisaglie di ribaltoni, soprattutto se non ci saranno tracolli nelle prossime settimane, ma il divorzio a fine anno sembra ormai praticamente scontato. E un nome in bilico in un’altra big di Serie A potrebbe fare decisamente al caso dei partenopei: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Napoli, Fonseca per sostituire Gattuso: l’ultima indiscrezione

Per sostituire Gattuso sembra essere in lizza anche l’allenatore di una big di Serie A. Il giornalista, Ilario Imparato, è intervenuto per fare il punto della situazione ai microfoni di Radio Amore Campania. Di seguito le sue dichiarazioni: “Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Il Napoli è interessato a Fonseca. Ero in possesso di questa notizia da un mese. Dopo Gattuso, mi risulta possa diventare lui il sostituto: c’è un pour parler in corso ed è uno di quelli attenzionati dalla società partenopea. Era il nome che prima di Ancelotti avevo speso tantissimo. Rimasi spiazzato dalla scelta Ancelotti, Fonseca mi piace tantissimo e resta nell’agenda del Napoli”. Vedremo, quindi, se questa pista decollerà nei prossimi mesi e il tecnico resterà in Serie A, sedendo sulla panchina dei partenopei.