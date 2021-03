La Roma vince nettamente sullo Shakhtar Donetsk e incanala sui giusti binari la qualificazione in vista del ritorno

La Roma stravince all’Olimpico con i turchi dello Shakhtar Donetsk negli ottavi di Europa League. La gara la sblocca dopo 23 minuti Lorenzo Pellegrini, uno dei simboli della Roma di Paulo Fonseca. Stephan El Shaarawy sale in cattedra siglando il gol del 2-0, ma a chiudere i giochi ci pensa Gianluca Mancini che segna anche in Europa dopo il gol decisivo in campionato di domenica scorsa.

Roma-Shakhtar Donetsk 3-0 | Tabellino marcatori

Una squadra che conferma la sua grande abilità nel trovare il gol e nel creare occasioni. Altro fattore da sottolineare è quello di non aver subito gol, un elemento fondamentale in vista del ritorno dove i giallorossi dovranno cercare di gestire il risultato per portare a termine una qualificazione che sembra orientata nella giusta direzione. L’unica macchia nella serata della Roma è l’infortunio con successiva sostituzione di Mkhtaryan che al 31′ ha dovuto lasciare il posto a Borja Mayoral. Tabellino marcatori:

ROMA-SHAKHTAR DONETSK 3-0:

23′ Pellegrini, 73′ El Shaarawy, 77′ Mancini