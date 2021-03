Il Milan affronta il Manchester United nell’andata degli ottavi di finale di Europa League: emanate le formazioni ufficiali

Il sorteggio di Europa League non è stato fortunato per il Milan, ma certamente regala una partita dall’alto tasso di spettacolo. Infatti i rossoneri sfideranno tra pochi minuti il Manchester United nell’andata degli ottavi di finale. Nelle due squadre sono diverse le assenze importanti, con i due tecnici che hanno ridisegnato le squadre utilizzando gli elementi disponibili in rosa.

Nei Red Devils sicuramente pesano molto le assenze di Marcus Rashford in attacco, Paul Pogba a centrocampo e David De Gea tra i pali. Mentre nel Milan ancora out Zlatan Ibrahimovic e Calhanoglu, oltre ad Alessio Romagnoli, che non va in panchina, bensì in tribuna. Questi i ventidue che scenderanno in campo:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leão.