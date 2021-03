Prima della partita di Europa League parla il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini: dichiarazioni su Kessie e Tomori

Europa League che vede sfidarsi due delle squadre più forti della competizione agli ottavi di finale, ovvero Manchester United e Milan. Urna sicuramente non fortunata per i rossoneri, che incontrano la squadra di Solskjaer dopo il derby vinto contro il Manchester City.

Prima del fischio d’inizio del match parla ai microfoni di ‘Sky Sport’ il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, che su Frank Kessie e la sua stagione dichiara: “La sua crescita è veramente esponenziale, una crescita globale che quindi comprende anche il fuori dal campo. E’ il giocatore che, con Ibra, aiuta di più i compagni, non a caso viene chiamato il Presidente”

Manchester United-Milan, Maldini su Tomori: “Può essere fondamentale”

A gennaio il Milan a deciso di intervenire sul calciomercato per cercare di rinforzare la difesa, e lo ha fatto prendendo in prestito dal Chelsea, Fikayo Tomori. Il centrale sin dal suo arrivo ha dato subito ottimi segnali, tanto da ritagliarsi importanti spazi in rosa. Infatti fino ad ora l’inglese ha collezionato ben 6 presenze, cinque in campionato e una in Coppa Italia.

Prima della partita il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, parla anche dell’arrivo proprio di Tomori e delle sue caratteristiche, dichiarando ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Tomori ha caratteristiche diverse e sicuramente contro squadre come il Manchester United che fa della velocità una sua arma può essere una risorsa fondamentale”.