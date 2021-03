La Roma affronta lo Shaktar Donetsk nell’andata degli ottavi di finale di Europa League: ufficiali le scelte di Fonseca

Questa sera la Roma torna in campo in Europa League e lo fa contro lo Shaktar Donetsk nell’andata degli ottavi di finale. I giallorossi giocheranno prima allo Stadio Olimpico, per poi andare in Ucraina settimana prossima per il ritorno. Sarà fondamentale riuscire a portare a casa una vittoria convincente per evitare brutte sorprese al ritorno. In questi minuti vengono ufficializzate le formazioni. A sorpresa Fonseca rinuncia a Borja Mayoral in attacco, scegliendo Pedro con Pellegrini e Mkhitaryan. Ecco svelati i ventidue giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan. All.: Fonseca

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Marlos, Maycon, Alan Patrick; Tete, Moraes, Taison. All: Castro