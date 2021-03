C’è aria di rivoluzione in casa Juventus. Tra i possibili partenti figura anche Leonardo Bonucci, tornato in bianconero quasi tre anni fa dopo la deludente esperienza al Milan

La cocente uscita dalla Champions, per il secondo anno di seguito già agli ottavi e contro un avversario sulla carta molto più debole, potrebbe segnare il punto di non ritorno per molti dei componenti della rosa di Andrea Pirlo, per ora non a rischio essendo stato una scelta di Andrea Agnelli. Tra i calciatori che rischiano di venir fatti fuori, ci sarebbe anche Leonardo Bonucci. Tornato in bianconero quasi tre anni fa e a testa bassa dopo la fallimentare avventura al Milan, il classe ’87 viterbese ha palesato soprattutto quest’anno di essere giunto ormai nella fase discendente della sua carriera.

Finito no, ma il viale del tramonto sembra essere stato imboccato e per questo la Juve avrebbe cominciato a guardarsi intorno. Obiettivo, non semplice dato il contratto da 5,5 milioni netti fino al giugno 2024, trovargli una nuova sistemazione.

Calciomercato Juventus, nuovo club (uguale) per Bonucci e Ramsey

Indiscrezioni di calciomercato, perlopiù provenienti dalla Spagna, hanno rilanciato proprio negli ultimi due giorni la pista Paris Saint-Germain. Il Ds dei transalpini, vale a dire Leonardo, lo portò già in rossonero e ora si dice possa provare a portarlo pure a Parigi, in una squadra e per un reparto arretrato a cui non farebbe male un rinforzo di esperienza. Sono ottimi, per non dire eccellenti i rapporti tra le due società, motivo per cui un accordo non sarebbe impossibile da trovare. La Juve valuta Bonucci sui 13-15 milioni di euro, una cifra ovviamente alla portata del PSG, il quale semmai potrebbe essere chiamato a ‘convincere’ il 33enne a lasciare Torino e l’Italia. Decisivo in tal senso può essere l’agente del numero 19, lo stesso di Florenzi che il club dell’emiro dovrebbe riscattare versando 9 milioni nelle casse della Roma. Dicevamo dei rapporti, eccellenti, tra Juve e Paris Saint-Germain, rapporti che potrebbero alla fine portare a un doppio affare, Bonucci e Ramsey, con il gallese (anche lui sulla lista di sbarco) che prenderebbe il volo per Parigi in prestito con opzione d’acquisto fissato sui 18 milioni.

A.R.