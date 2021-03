La Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe pensare a due clamorose cessioni: tesoretto per il bomber

Deve ancora essere metabolizzata l’uscita dalla Champions League per mano del Porto in casa Juventus. La delusione sicuramente è tanta, ma bisogna ripartire al più presto per tornare a vincere in campionato, anche se la strada sembrerebbe essere più che tortuosa anche qui.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Germania, sogno Klopp per il post Low: ecco le alternative

A fine stagione la società juventina tirerà le somme e sicuramente il bilancio non sarà positivo, visto che l’unico trofeo che al momento è alla portata è la Coppa Italia. Oltre a ragionare sul futuro di Andrea Pirlo in panchina, si penserà anche al destino dei calciatori in rosa. Potrebbe così arrivare un doppio addio clamoroso, che permetterebbe alla Juventus di mettere in tasca un tesoretto importante, e reinvestirlo nel top player in attacco.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo e Morata: tutto su Haaland

La Juventus è pronta ad una rivoluzione a giugno. I bianconeri infatti cercheranno di mettersi alle spalle una stagione negativa come questa, per cercare di tornare subito a vincere. Per farlo la società juventina è pronta a dire addio a due top player della rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Bonucci e non solo | Doppio affare col top club

Uno è Cristiano Ronaldo, che dopo tre anni in bianconero e diverse delusioni europee, potrebbe veder finire il proprio ciclo juventino. La sua partenza sarebbe valutata tra i 40 e i 50 milioni di euro, oltre ai 31 milioni di ingaggio che la Juventus andrebbe a risparmiare. L’altro addio sarebbe quello di Alvaro Morata, che non verrebbe riscattato dall’Atletico Madrid, facendo risparmiare alle casse bianconere 45 milioni. Un totale di 116 milioni che la Juventus potrebbe decidere di investire sul bomber del Borussia Dortmund, Erling Haaland. Il norvegese sta sorprendendo l’Europa intera e in questa stagione ha messo a segno 31 gol in 29 partite giocate. Questo naturalmente lo porta ad essere al centro dei desideri dei top club europei, tra cui la Juventus, pronta al grande colpaccio estivo.