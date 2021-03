Il futuro di Cristiano Ronaldo torna a essere in bilico: possibile ritorno al Real Madrid, arrivano le parole del tecnico Zinedine Zidane

Non è un momento semplice per la Juventus, che non vive un buon momento e dopo l’ennesimo fallimento in Champions League studia le mosse da attuare per il futuro. I bianconeri non hanno sicuramente digerito il ko con il Porto e in estate potrebbe cambiare tanto. Anche Cristiano Ronaldo, che ha deluso sia all’andata che al ritorno, potrebbe salutare.

Del portoghese si parla di un possibile ritorno al Real Madrid e Zinedine Zidane ha parlato quest’oggi delle ultime notizie: “Se vedrei bene il ritorno di Ronaldo? Voi sapete chi è, cosa ha fatto e l’amore che abbiamo per lui. Qui ha fatto la storia, è magnifico. Ora è un giocatore della Juventus e non posso parlare di ciò che si sta dicendo. È un giocatore della Juve e devo rispettare questo aspetto”.

Nessuna smentita dunque dal tecnico francese, che ha elogiato Cristiano Ronaldo senza aggiungere ulteriori commenti in merito alle voci riguardanti un suo possibile ritorno al Real Madrid.