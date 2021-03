Il Milan studia nuove mosse da attuare nel prossimo calciomercato: in bilico anche il difensore, ci può provare Ancelotti

È una stagione particolare quella vissuta del Milan, che a sorpresa si ritrova ancora in lotta per due titoli. I rossoneri sono partiti con obiettivi meno importanti e in questi mesi hanno collezionato risultati positivi che hanno lanciato la compagine allenata da Stefano Pioli verso le prime posizioni in classifica.

I rossoneri sono ora a sei punti di distacco dall’Inter che è in vetta alla classifica, uno svantaggio sicuramente importante ma che non basta per parlare di campionato finito. Servono però sicuramente prestazioni notevoli e una serie di vittorie per provare a impensierire i ‘cugini’.

Calciomercato Milan, Romagnoli in bilico: può provarci Ancelotti

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a lavorare sul futuro e studia le nuove mosse da attuare nella prossima sessione di calciomercato. Nel mirino della dirigenza ci sono sia i possibili colpi che le uscite da portare a termine in estate.

Tra i calciatori in bilico sembrerebbe esserci anche Alessio Romagnoli, che non sta sicuramente vivendo un buon momento. I troppi errori lo hanno portato più volte in panchina e non è esclusa una partenza del capitano. Sulle sue tracce potrebbe esserci Carlo Ancelotti per il suo Everton.

Romagnoli in queste settimane ha commesso qualche errore soprattutto a causa della lentezza negli interventi, per questo il centrale potrebbe essere stato superato nelle gerarchie.