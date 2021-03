Il giocatore apre al rinnovo e complica le possibilità e le speranze del Milan che da tempo lo corteggia

Uno dei giocatori più seguiti dal Milan, Florian Thauvin, sta vivendo una stagione complicata, al di sotto delle aspettative: 7 gol e 7 assist sono comunque un buon bottino ma, il lungo infortunio, non gli ha permesso di esprimersi sui livelli visti in precedenza. Il giocatore dell’Olympique Marsiglia ha parlato alla stampa francese in merito alla sua stagione e al suo futuro.

“L’anno scorso ho dovuto affrontare un lungo infortunio e ci vuole molto tempo per tornare sui tuoi livelli migliori dopo uno stop così lungo. Spesso le persone criticano ma si dimenticano di questo fattore. Ho subito cure giornaliere e questo ritardo va colmato col tempo. Ho sofferto, come tutti i miei compagni, del calo di rendimento della squadra e dei pessimi risultati. E’ stato un momento difficile per tutto il club ma l’importante è che adesso il brutto periodo sia superato”.

Calciomercato Milan, dietrofront di Thauvin | “Rinnovo? Perché no”

Il classe ’93 ex Newcastle ha parlato anche del suo futuro, considerando che il suo contratto con il Marsiglia scadrà al termine della stagione: “Sapevo che sarebbe stata una stagione difficile per me e ovviamente andando in scadenza è ancora più difficile gestire la situazione. Quando non sei al 100% sorgono dei dubbi nella tua testa. Nonostante il contratto ho sempre dato tutto per questa maglia, i tifosi lo sanno. Il mio compito è dare il massimo in campo, il resto si vedrà”. Dichiarazioni che lasciano ancora uno spiraglio aperto per un suo possibile trasferimento al Milan che punta all’affare a costo zero, anche se nel proseguo delle sue dichiarazioni si intravede un dietrofront del giocatore, con una concreta possibilità di rinnovo col club francese.

“Sul mio futuro non ne ho idea di quello che accadrà. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il nuovo proprietario del club, Pablo Longoria, vedremo cosa succederà in futuro”. Parole che lasciano presagire un cambio di rotta del giocatore, stimolato dalla nuova proprietà con a capo l’ex Juventus, Pablo Longoria: “Perché no, dal momento in cui c’è una nuova gestione, le carte in tavola cambiano, quindi perché no”.