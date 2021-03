L’Inter potrebbe fare a meno di Christian Eriksen: altro infortunio al ginocchio per un giocatore di Conte dopo Vidal

L’Inter scenderà in campo domenica pomeriggio alle 15:00 per giocare contro il Torino. Una sfida molto importante per la squadra nerazzurra, sempre più prima in classifica e desiderosa di tornare alla vittoria dello scudetto. In settimana è arrivata la notizia dell’operazione a cui sarà sottoposto Arturo Vidal, che dovrà stare fermo per un po’. Altra tegola però per Conte: infortunio anche per Christian Eriksen. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, il danese ha riportato un infiammazione al ginocchio e le sue condizioni saranno valutate meglio nella giornata di domani.