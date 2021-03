La gara tra Lazio e Torino verrà disputata, questa la decisione del Giudice Sportivo che non ha sanzionato la squadra granata

Il Giudice Sportivo ha deciso: per il Torino nessuna sanzione per non essersi presentato a Roma per la gara contro la Lazio, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, a causa dello stop imposta dall’Asl piemontese alla squadra granata in quarantena per via dei tanti casi di positività al Covid. La partita, finita in precedenza sub iudice, dovrà essere disputata, a decidere invece il quando sarà la Lega Serie A.