La Juventus pensa ad importanti cambiamenti in sede di calciomercato: potrebbe mettere a segno un doppio colpo da urlo dalla Liga

Ferita profonda quella della Juventus. Il tecnico Pirlo ha seguito le orme di Sarri, venendo eliminato al primo anno agli ottavi di finale di Champions League. Questa volta la squadra è uscita dalla competizione con il Porto, mentre l’allenatore ex Napoli si era dovuto arrendere al Lione. La società riflette sul futuro e pensa sempre di più a possibili importanti cambiamenti in sede di calciomercato. Servirà una svolta già dalla prossima stagione e la dirigenza potrebbe innanzitutto decidere di attuare un nuovo cambio in panchina.

Calciomercato Juventus, doppio colpo Simeone-Griezmann

Tra le varie ipotesi, inoltre, ci sarebbe anche il ‘cholo’ Simeone, come riferisce il sito ‘Fichajes.net’. L’argentino è difficile che dica addio all’Atletico Madrid, ma si è sempre parlato di un suo approdo in Serie A visto il passato da calciatore nella massima serie italiana. Una buona proposta economica potrebbe convincere l’ex Inter, sulla panchina del club spagnolo dal 2011, a scegliere la ‘Vecchia Signora’.

Il 50enne, inoltre, è possibile decida di tentare l’affondo per Antoine Griezmann se dovesse prendere il posto di Pirlo. L’attaccante francese del Barcellona, infatti, è diventato un suo pupillo dopo le varie stagioni passate insieme nei ‘Colchoneros’. L’attaccante ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e la sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 60-70 milioni di euro, considerando la crisi economica che stanno attraversando i blaugrana. La Juventus studia, quindi, quello che sarebbe un doppio colpo da sogno.