La Juventus continua a ragionare sul futuro di Cristiano Ronaldo e le possibili soluzioni per sostituire l’attaccante portoghese. I tifosi non ci stanno: occhio alle prospettive per il bomber ex Real Madrid

La Juventus sembra all’alba di una possibile rivoluzione. L’eliminazione in Champions League, infatti, ha avuto ricadute immediate sul futuro del club e anche di un tassello fondamentale per la rosa bianconera come Cristiano Ronaldo. Ora si parla di possibile addio a fine stagione per CR7 e sono diverse le ipotesi sul tavolo per il suo futuro. Di certo, i prossimi mesi potrebbero essere decisamente caldi su questo fronte e la Juventus inizia a valutare diversi sostituti per l’attaccante portoghese. Gli ultimi nomi, però, non sembrano soddisfare per nulla le aspettative dei tifosi bianconeri: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo: i due sostituti non piacciono ai tifosi

In Spagna riprendono i nomi di Alexander Isak e Yossef En-Nesyri sottolineati da ‘TuttoSport’. Il primo gioca nella Real Sociedad e ha messo a segno 12 gol, di cui 9 nell’ultimo periodo. Uno score assolutamente impressionante che potrebbe attrarre anche i bianconeri per l’eventuale sostituzione di Cristiano Ronaldo. En-Nesyri, invece, è grande protagonista del Siviglia dove ha realizzato 19 gol. L’ottima stagione da parte dei due attaccanti comunque non basterebbe ai tifosi: sono nomi che fanno storcere il naso rispetto a Ronaldo e vengono accolti con grandi diffidenza tra i supporters della Vecchia Signora.